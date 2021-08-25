В Нижневартовске пройдет фестиваль «Workout» Фото: Молодёжный центр Нижневартовск

В Нижневартовске 26 августа пройдет фестиваль «Workout». Участниками могут стать молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Организатором выступает МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр». Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» на 2021 год.

Фестиваль пройдет с соблюдением всех мер безопасности и профилактики коронавируса, в два потока. Победители и призёры получат кубки, медали, дипломы и другие ценные призы. Мероприятие пройдёт на спортивной площадке на набережной реки Оби, с 14 до 16 часов.

Подробная информация о фестивале размещена на сайте «Молодежь Нижневартовска» или в группах Молодежного центра в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», а также по телефону 41-78-78 (с понедельника по пятницу с 9 до 13 и с 14 до 18 часов).