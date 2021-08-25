Коронавирус в Югре. Последние новости на 25 августа 2021 года: умер 1 человек Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 25 августа 2021 года. За минувшие сутки в округе зафиксировано 154 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев выявлено в в Сургуте – 35 человек. За день на коронавирус обследовались 1 118 человек. Один человек скончался и 136 жителей региона выписались по выздоровлению.

При этом в 10-ти муниципалитетах показатель заболеваемости превышает среднеокружной показатель, а именно в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Нижневартовском районе, Нягани, Кондинском районе, Лангепасе, Урае, Березовском районе, Сургуте и Нижневартовске.

За последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 636 человек.

В Нижневартовске ситуация с заболеваемостью коронавирусом стала хуже. Врачи говорят о том, что сейчас наблюдается тенденция, когда в реанимационное отделение чаще госпитализируют тех вартовчан, которые длительное время не обращались за медицинской помощью, так как находились на отдыхе в другом регионе или за границей.