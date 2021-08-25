В Сургутском районе к концу августа закончат ремонт кровли в "Атланте" Фото: Администрация Сургутского района

В центре спортивной подготовки "Атлант" проводится капитальные ремонт кровли здания. Работы начались с 1 июня и завершатся 31 августа этого года. Ремонт обойдется почти в 2 миллиона рублей.

Выполнение работ: работы выполняются ООО "УРАзов", работы в графике, выполненный объём - 85%.

– Также текущий ремонт будет в здании «Атланта». Приведут в порядок помещения, сантехнические и электромонтажные работы. Этот этап пообещали к концу сентября выполнить, почти 4 миллиона выделили на эти работы, – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Напомни, ранее мы писали, что в Сургуте на капитальный ремонт дороги потратят 220 миллионов рублей. Этот участок не ремонтировали больше 17 лет.