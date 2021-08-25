В восьми муниципальных Югры ввели особый противопожарный режим Фото: Юлия Кучеренко

На территории ещё восьми муниципалитетов округа в связи с аномально жаркой погодой и риском возникновения лесных пожаров введён особый противопожарный режим. Ранее особый режим вводили в пяти муниципалитетах: в городах Урай и Нижневартовск, а также в Кондинском, Нижневартовском и Октябрьском районах.

Теперь этот список дополнен ещё восьмью муниципалитетами: Пыть-Ях, Лангепас, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский и Сургутский районы. На этих территориях запрещено разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.

Введён запрет на посещение леса, а перед органами местного самоуправления поставлена задача организовать патрулирование населённых пунктов и прилегающих к ним территорий и обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения.

Югорчан предупреждают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, чтобы не допустить возникновения возгораний. За нарушения предусмотрены серьёзные штрафы. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 112.