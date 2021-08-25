Погода в Югре на 25 августа 2021 года: температура воздуха до +32 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 24 августа 2021 года: температура воздуха днём +27, +32 °С, местами +20, +25 °С, ночью +15, +20 °С, местами +9, +14 °С. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +28, +30 °С, ночью +18, +20 °С. Переменная облачность. Ночью без осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с.

Погода в Югре 25 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси этот день прозвали Фотей Поветенным, потому что было принято прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. «Фотя Поветенный хозяину покоя не дает - на поветь зовет», - говорили мужики. По их убеждению, нельзя было допустить, чтобы «на поветях черт ногу переломил». На Фотю с утра примечали: если выпал иней, значит можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо - не стоило надеяться на длинное бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.