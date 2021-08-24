В Нижневартовске ситуация с заболеваемостью коронавирусом стала хуже Фото: Оперативный штаб Нижневартовска

В Нижневартовске ситуация с заболеваемостью коронавирусом остаётся контролируемой, но вызывает опасения. Об этом проговорили на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперштаба, Нижневартовск в числе лидеров по количеству вновь выявленных заболевших коронавирусом.

- Я хочу обратить на это внимание всех членов нашего штаба. Несмотря на то, что ситуация находится под контролем, все-таки эти показатели вызывают опасения, так как коэффициент распространения COVID-19 по нашему городу увеличился, - отметил во время заседания исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

На территории муниципалитета продолжает работу ковидный госпиталь, в котором развернуто 330 коек. На данный момент там лечатся 175 человек - большинство из них в возрасте 60+. Врачи говорят о том, что сейчас наблюдается тенденция, когда в реанимационное отделение чаще госпитализируют тех вартовчан, которые длительное время не обращались за медицинской помощью, так как находились на отдыхе в другом регионе или за границей.

- Горожане при плохом самочувствии предпочитают вернуться домой и уже здесь начать лечение. На сегодняшний день 99% из всех, кто к нам поступает не соблюдали социальную дистанцию, не использовали маски, и вообще к коронавирусной инфекции относились как к какому-то мифу, - отметил главный врач «Нижневартовской окружной клинической больницы» Алексей Сатинов.

Врачи обращают внимание вартовчан на то, что по статистике, привитые югорчане если и болеют коронавирусом, то заболевание приобретает тяжелые формы реже.

По словам директора департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирины Воликовской, до 1 сентября планируется привить не менее 80% педагогического состава. Это позволит обеспечить эпидемиологическую безопасность в образовательных организациях.