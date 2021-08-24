В Мегионе состоятся чемпионат и первенство России по мотокроссу Фото: Управление общественных связей

В последние выходные августа на полигоне для технических видов спорта в северо-западной промзоне Мегиона пройдут чемпионат и первенство России по мотокроссу. На протяжении двух дней сильнейшие спортсмены из 27 городов России будут мериться силами, управляя техникой в классах с различным объёмом двигателя.

Организатором соревнований выступает мегионская городская общественная спортивная организация «Северная лига». Зрелище пройдет при поддержке администрации Мегиона, при содействии общероссийской общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта России» и региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Парад открытия состоится в субботу в 12:00, в программе открытия соревнований – мотофристайл. В этот же день в рамках чемпионата состоится турнир по силовому экстриму на звание «Самого сильного человека Югры». Начало турнира – 28 августа в 18:00. А 29 августа в 18:00 состоится награждение победителей и призёров.

Жители и гости города могут посетить зрелищное мероприятие и поддержать спортсменов.