В гаражном кооперативе Югорска поймал наркоманов Фото: ОМВД России по г. Югорску

В Югорскую полицию сообщили, что в гаражном кооперативе города собрались наркоманы. Полицейские задержали 27-летнего мужчину и 36-летнюю женщину, которую молодой человек уговорил попробовать наркотики.

На месте происшествия сотрудники нашли кристаллическое вещество белого цвета. Экспертиза показала, что вещество относится к производному наркотического вещества N-метилэфедрона массой 1,30 грамма.

Наркоманы рассказали, что купили вещества через интернет, а забрали их в тайнике-закладке на железнодорожных путях недалеко от одного из посёлков Ивдельского района Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

В конце июля против мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». В 2019 году его судили за аналогичное преступление. А в начале августа этого года против него завели уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемого заключили под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде.