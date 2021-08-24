Молодая мама из Сургута родила недоношенную девочку дома

Молодая мама из Сургута родила недоношенную девочку на дому Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Сургуте скорая принимала роды у девушки 23-х лет, так как роды начались стремительно пациентку не успели доставить в больницу и фельдшер, оценив обстановку, принял решение принимать домашние роды.

- Приём домашних родов – это всегда высокий риск, более того, осложняло возникшую ситуацию отсутствие сведений о сроке беременности пациентки и в связи с непосещением ею женской консультации во время всей беременности. Уникальность этого случая заключатся в том, что в 15:08 на свет появилась девочка с массой тела 1470 грамм и ростом 42 см, иными словами недоношенная, - сообщили в Департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

Ситуацию осложнила внутриутробная гипоксия плода, ребёнок редко дышал. Поэтому фельдшер незамедлительно освободил верхние дыхательные пути ребёнка, приступил к искусственной вентиляции лёгких с применением 100% кислорода и спустя 3 минуты ребёнок сделал свой первый в жизни крик. Новорожденную девочку передали реанимационной бригаде, а затем привезли вместе мамой в Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.