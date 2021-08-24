Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 августа 2021 года увеличилось на 154 человека Фото: Юлия Кучеренко

Пандемия в Югре продолжается и за сутки в регионе зафиксировано и подтверждено 154 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. С марта прошлого года на территории округа зарегистрировано 69 484 случая новой коронавирусной инфекции.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 35; Нижневартовске – 33; Ханты-Мансийске – 20; Нефтеюганске – 12; Нягани – 8; Урае – 8; Сургутском районе – 5; Советском районе – 5; Мегионе – 5; Нефтеюганском районе – 4; Ханты-Мансийском районе – 4; Кондинском районе – 4; Югорске – 3; Когалыме – 2; Радужном – 2; Октябрьском районе – 2; Пыть-Яхе – 1; Нижневартовском районе – 1.

По клинической картине: на момент выявления у 130 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 диагностирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 009 жителей региона, сняты с наблюдения – 271 252 человека. За сутки на COVID-19 обследовано 1 118 человек, всего прошли обследование 2 071 853 югорчанина.

В тяжелом состоянии находятся 137 пациентов, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 042 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 136 человек, за весь период пандемии вылечились 65 562 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 6 785 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 6 053 503 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.