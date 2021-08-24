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Происшествия24 августа 2021 11:21

Житель Нижневартовска отсидит девать лет за убийство знакомого

Он застрелил его из охотничьего ружья и спрятал тело в снегу
Виктория Терина
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Житель Нижневартовска отсидит девать лет за убийство знакомого

Житель Нижневартовска отсидит девать лет за убийство знакомого

Фото: Татьяна Коркина

В Югре состоялся суд над 61-летним жителем Нижневартовска. Он признан виновным в убийстве.

Следователи смогли собрать достаточно доказательств его вины и как сообщают с СУ СК РФ по ХМАО-Югре, 11 января 2021 года около 16 часов обвиняемый, находился в охотничьей избе, на территории Излучинского участкового лесничества, в районе 170 километра реки Вах. Он отмечал день своего рождения и находился в алкогольном опьянении. В "веселом" состоянии из обиды за оскорбление он выстрелил дробовым зарядом из охотничьего ружья в грудь и шею знакомому сторожу соседней избы. От полученного огнестрельного ранения 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемый решил скрыть следы преступления и переместил тело убитого к оврагу, расположенному недалеко от избы, сбросил вниз и присыпал снегом, после чего попутками добрался в Нижневартовск. Спустя несколько дней его задержали сотрудники уголовного розыска. Мужчина признался в убийстве, приговором Нижневартовского районного суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии особого режима.