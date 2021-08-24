В Нефтеюганском районе водитель грузовика спровоцировал ДТП Фото: Госавтоинспекция Югры

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 1 ребенок.

На 806 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе, 50-летний мужчина, управляя автомобилем «МАН», при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества двигающемуся автомобилю «Тойота», под управлением 50-летнего мужчины и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель Тойоты получил травмы.

Ещё одно ДТП произошло по улице Тихая в Ханты-Мансийске. Столкнулись два автомобиля, в одном из которых находился маленький ребёнок. Пострадавшие доставлены в больницу. Водитель второго автомобиля не пострадал.

Фото: Добровольно-Спасательное Пожарное Формирование

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 91 водитель наказаны за выезд на полосу встречного движения, 27 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.