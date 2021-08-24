Пьяный житель Радужного до смерти избил знакомую Фото: Татьяна Коркина

Следственным отдел Нижневартовского района возбудил уголовное дело против 63-летнего жителя Радужного. Он подозревается по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть".

Преступление произошло 21 августа около 5 часов. Пьяный мужчина, в квартире одного из домов города Радужный, поругался с 31-летней знакомой. Конфликт возник на фоне совместного распития спиртного, девушка отказалась уйти из квартиры злоумышленника, а тот в ответ на это 3 раза ударил ей руками и ногами по голове и животу. От повреждения внутренних органов женщина скончалась через короткое время.

Подозреваемый задержан и в ближайшее время предстанет перед судом. По уголовному делу продолжается расследование.

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