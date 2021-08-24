В Югре будут судить браконьеров за незаконный вылов рыбы Фото: Татьяна Коркина

Сургутская транспортная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против двух мужчин, которые незаконно выловили рыбу с применением самоходного транспорта и запрещенных орудий лова.

- Обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в местах нереста рыб на реке Обь Сургутского района ХМАО-Югры, с использованием запрещенных орудий лова (моторной лодки с подвесным лодочным мотором и сети) незаконно выловили 12 особей стерляди, 3 особи плотвы и 1 особь язя, - сообщают в Уральской транспортной прокуратуре.

В итоге обвиняемые принесли ущерб водным биоресурсам на сумму 110 тысяч рублей, во время расследования мужчины возместили ущерб. Сеть и лодку с мотором у них забрали.

В суде сторона обвинения будет ставить вопрос о конфискации моторной лодки в доход государства. Сейчас уголовное дело направлено в Сургутский районный суд ХМАО-Югры.