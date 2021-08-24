Жаркая погода в Югре: эксперты рассказали, как спасти смартфоны от высоких температур

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В жару перегреть смартфон проще простого, особенно если оставить его греться на солнце. Но убрать гаджет в сумку – недостаточно. О том, как правильно защитить свой гаджет от перегрева, рассказал директор МТС в ХМАО-Югре Константин Зимин.

7 способов защиты:

1. Старайтесь не нагружать смартфон в жаркую погоду. Не оставляйте его на солнце и тем более под его прямыми лучами не ставьте на зарядку.

2. Не злоупотребляйте мобильным геймингом, работой в графических и видеоредакторах. Если это происходит очень часто, то телефон не рассчитан на те нагрузки, которым вы его подвергаете. Либо снизьте их, например, понизив качество изображения в настройках игры, либо найдите смартфон помощнее.

3. Если вы находитесь в зоне со слабым покрытием 4G, переключитесь в настройках мобильной связи с автоматического выбора сети на подключение к 3G или 2G. Если связи вообще нет, переведите гаджет в режим полета.

4. Не используйте телефон во время зарядки. Не экономьте на дешевых зарядных устройствах.

5. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вам приходится активно обмениваться информацией по нескольким беспроводным каналам сразу. Например, ваш гаджет может быть подключен к 4G, сами вы раздаете интернет по Wi-Fi, слушаете музыку через Bluetooth, а фоном вас постоянно отслеживает модуль спутниковой навигации.

6. Постарайтесь отследить, во время работы какого приложения смартфон особенно быстро нагревается. Если понять и устранить причину не удается, переустановите программу или подыщите ее аналог. Хотя бы раз в неделю чистите память смартфона — на Android это можно сделать в настройках в разделе «Память». Система сама найдет «мусорные» файлы и удалит их. На гаджетах Apple операционная система автоматически удаляет неиспользуемые приложения и сохраняет их данные в облаке.

7. Просканируйте смартфон мобильным антивирусом. Например, Kaspersky Security для МТС. Если ничего не нашли, а прочие причины для нагрева исключены, можно попробовать сбросить устройство до заводских настроек — это крайнее средство. Не забудьте перед этим скопировать нужные фото, видео, документы.

Чаще всего смартфон греется, когда даешь ему непосильные задачи. Если хотите с комфортом и безопасно играть в новую классную игру, часто снимать видео для своего блога, тогда вам нужен мощный и современный гаджет — никакие другие хитрости вам особо не помогут. К слову, старый гаджет можно сдать в МТС и получить скидку.