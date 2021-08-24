Погода в Югре на 24 августа 2021 года: до + 32 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 24 августа 2021 года: температура воздуха днём +27, +32 °С, местами +20, +25 °С, ночью +15, +20 °С, местами +9, +14 °С. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +28, +30 °С, ночью +18, +20 °С. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с.

Погода в Югре 24 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. По расчетам крестьян, барашки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Да и людям состриженная шерсть была кстати: мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.