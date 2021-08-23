Дымка в Урае и Кондинском районе вызвана пожарами в других регионах Фото: Юлия Кучеренко

Жители Урая, Кондинского района наблюдают дымку и лёгкий запах гари, характерные для лесных пожаров. Но как сообщают в пресс-центре Правительства Югры смог в округ пришел со стороны соседних субъектов, в которых зафиксированы действующие очаги.

- Дымка в наш регион пришла из южных субъектов Уральского федерального округа: Курганской, Челябинской, Свердловской областей. Там сейчас наблюдается высокий класс пожарной опасности. Это подтверждается космоснимками, – сообщает первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

По его словам, угрозы населению нет.

С 16 августа по 23 августа в Югре ликвидировано 17 лесных пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрирован 291 лесной пожар. На сегодняшний день на территории округа нет действующих лесных пожаров. Но всё же по данным Ханты-Мансийского гидрометцентра в регионе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности. В течение дня сотрудники Базы авиационной и наземной охраны лесов контролируют леса с воздуха.

Для безопасности специалисты рекомендуют держать окна домов плотно закрытыми, пить больше воды и чаще проводить влажную уборку, а также снизить физическую активность на воздухе.

Важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах региона, так как в ближайшие дни в округе ожидается аномально жаркая погода.