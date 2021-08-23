Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 августа 2021 года увеличилось на 157 человек Фото: Татьяна Коркина

По сообщению Оперативного штаба Югры за весь период пандемии в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 69 330 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 157 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 7 случаев, 18-29 лет – 37 случаев, 30-49 лет – 52 случая, 50-64 лет – 42, старше 65 лет – 19. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 140 случаев, 17 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 128 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 диагностирована пневмония, у 4 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 152 случаях, по 5 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 11 987 человек, сняты с наблюдения – 270 602 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 3 745 человек, всего прошли обследование 2 070 735.

Случаи заболевания коронавирусом за день выявлены: в Нижневартовске – 39; Сургуте – 30; Нефтеюганске – 13; Ханты-Мансийске – 11; Мегионе – 10; Сургутском районе – 9; Лангепасе – 6; Нягани – 6; Урае – 6; Кондинском районе – 5; Радужном – 4; Нижневартовском районе – 4; Советском районе – 4; Югорске – 3; Нефтеюганском районе – 3; Покачах – 2; Когалыме – 1; Октябрьском районе – 1.

В тяжёлом состоянии находятся 143 пациента, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 041 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 49 человек, за весь период пандемии вылечились 65 426 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 19 454 новых случая коронавируса в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 6 766 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 6 034 867 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.