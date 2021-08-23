В Югру пришла аномальная жара Фото: Юлия Кучеренко

В Югре не отступают аномально высокие температуры и по прогнозам Гидрометцентра жара продержится ещё несколько дней. Такая погода способствуют возникновению бытовых и природных пожаров, палов сухой растительности и происшествий на водных объектах.

Администрациями 5 муниципальных образований округа принято решение о введении особого противопожарного режима, что позволяет усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, а также принять дополнительные меры по предотвращению возгораний.

На данный момент особый противопожарный режим действует в Урае, Нижневартовске, Кондинском, Нижневартовском и Октябрьском районах.

Сотрудники МЧС призывают жителей региона не игнорировать действующие требования особого противопожарного режима, особенно в условиях сухой и жаркой погоды, и рекомендуют: не сжигать мусор, сухую траву. Также спасатели просят не разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха, не бросать непотушенные спички и сигареты.