В Сургуте погиб директор мясокомбината Фото: Официальный сайт Администрации города Сургута

В Сургуте на 45-м году жизни трагически погиб генеральный директор мясокомбината «Сургутский» Алексей Александрович Сливин, сообщают в администрации Сургута.

Администрация города выразила соболезнования родственникам и коллегам ушедшего из жизни руководителя одного из старейших предприятий Сургута.

Как известно, Алексей Сливин возглавил мясокомбинат в 2020 году, а до этого почти пяти лет работал заместителем генерального директора по производству и сбыту продукции. За это время он много сделал для развития предприятия, всегда активно участвовал в общественной жизни города, поддерживал социальные инициативы.

- Знакомые и родственники Алексея Александровича запомнили его порядочным, честным и отзывчивым человеком, настоящим профессионалом своего дела - - рассказали в администрации города.

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