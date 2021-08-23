В Нефтеюганске задержали наркосбытчиков Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

В Нефтеюганске 22-летний местный житель и 35-летний мужчина из Санкт-Петербурга задержаны сотрудниками полиции во время изготовления «закладки». Во время осмотра места происшествия полицейские нашли свёртки с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством растительного происхождения, общей массой порядка 400 граммов. Молодые люди во всём признались и рассказали, что купили наркотики в интернете. Мужчины решили таким способом заработать деньги.

Против наркосбытчиков возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Незаконный сбыт наркотических средств».

В настоящее время подозреваемые задержаны.

Напомним, мы писали ранее о том, что наркосбытчик привез в Югру наркотики в банках из под детской молочной смеси.