В Сургутском районе состоялся Фестиваль «Жизнь в красках» Фото: администрация Сургутского района

В августе арт-десант высадился в Белом Яре и художники-дизайнеры расписали 10 плит. Фестиваль «Жизнь в красках» проводится уже шестой год подряд, традиционно партнёром мероприятия выступает школа граффити «ГАРАЖИ» под руководством Максима Ярового. В этом году темой стало – Год путешествий. Молодые люди заранее придумали эскизы, а позднее их идеи воплотились в жизнь.

Благодаря творчеству участников фестиваля уличного искусства разных годов интересные и необычные изображения уже появились в Барсово, Белом Яре, Ульт-Ягуне, Солнечном, Лянторе и Фёдоровском. «Жизнь в красках» проходит в рамках ежегодного масштабного фестиваля PROчтение - проект уже несколько лет объединяет талантливых молодых людей, которые с увлечением читают, пишут сказки и снимают анимационные фильмы.

- Мы очень рады, что с каждым годом участников нашего библиотечного форума становится всё больше, а значит, перед нами стоит задача не просто сохранить высокий уровень мероприятий, но и придумывать новые форматы. Скажу по секрету, идей много. Будем их с радостью воплощать – поделилась Ирина Ковалева , директор «Сургутской районной библиотечной системы».