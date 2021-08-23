Для школьников Нефтеюганского района разработали безопасный марштрут "До школы и обратно" Фото: Юлия Кучеренко

Педагоги вместе с учениками 1-5 классов скоро начнут отрабатывать схему безопасного маршрута от дома до школы и обратно как только начнутся школьные будни.

Для того чтобы сделать путь детей безопасным на прилегающих к школе или детскому саду дорогах общего пользования и внутриквартальной территории, во всех образовательных организациях района разработан паспорт дорожной безопасности. Он содержит план-схему расположения организации, пути движения транспорта и безопасные маршруты движения пешеходов, а ещё схему организации дорожного движения с указанием маршрута движения детей.

В холлах, фойе школ можно увидеть схемы безопасного маршрута домой. В некоторых школах, как, например, в Каркатеевы, даже появились интерактивные план-схемы, которые позволяют сделать изучение маршрута увлекательнее. Уроки по дорожной безопасности пройдут во всех школах в первые дни учёбы.

В шести школах района, в Сингапае, Усть-Югане, Юганской Оби, Сентябрьском, Куть-Яхе и Салыме, организуют подвоз учащихся до образовательной организации и обратно. Для этого провели всю необходимую подготовку и уже определены маршруты, графики, назначены сопровождающие, утверждён порядок посадки детей в транспорт. С водителями, сопровождающими и детьми обязательно проведут беседы о правилах безопасности.