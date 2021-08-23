Житель Пыть-Яха незаконно зарегистрировал юрлицо с помощью своего паспорта Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе следственный отдел возбудил уголовное дело против 58-летнего жителя города. Он подозревается по статье "предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице".

Как сообщаю в ведомстве, в ноябре 2020 года подозреваемый, решил улучшить своё материальное положение и за вознаграждение в 10 тысяч рублей, отдал свой паспорт для регистрации на своё имя юридического лица. На его имя зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью, к управлению которым он доступа не имел. При этом незаконно образованная компания какой-либо официальной работы не ведёт и финансовую отчётность не предоставляет.

Раньше против этого мужчины уже возбуждали уголовное дело об аналогичном преступлении, совершенном при создании другого предприятия.

Сейчас следователь вместе с налоговой занимаются ликвидацией незаконно созданных юридических лиц и исключением их из единого государственного реестра.

По уголовному делу продолжается расследование.