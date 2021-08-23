В Березовском районе у югорчанина угнали катер Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 114 преступлений, по горячим следам раскрыто 73. Так, полицию Березовского района обратился мужчина с заявлением о краже. Он рассказал полицейским, что кто-то на берегу реки Северная Сосьва, возле причала в посёлке Игрим, похитил катер марки «Nikol-N-Фаворит» с лодочным мотором «Меркурий-115». Сотрудниками полиции в 5 км от посёлка нашли угнанный транспорт, в котором сидел ранее судимый 46-летний мужчина. Против него возбуждено уголовное дело.

В Октябрьском районе, в черте посёлка Шеркалы, полиция задержала мужчину, который, используя маломерное судно «Прогресс-4» с подвесным лодочным мотором «Ямаха-40» выловил стерлядь, не имея на это разрешительных документов. Раньше мужчину судили за кражу, а теперь его ждет новое наказание.

В на пересечении улиц Сургутская и Объездная остановили автомобиль марки «Митсубиси Харизма». В автомобиле находились ранее судимый водитель и пассажирка, которая при задержании бросила на землю полимерный пакет, внутри которого находился наркотик. Ранее судимая за аналогичное преступление дама находится под подписка о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска Нефтеюганска задержали мужчину, который, находясь на участке, прилегающем к дому во втором микрорайоне, проник в нежилое помещение и украл перфоратор, сварочный аппарат, две болгарки, шаровые краны с американкой. Уже судимый подозреваемые снова ответит по закону.