В Нижневартовске продвигают онлайн лечение алкоголиков Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нижневартовской психоневрологической больнице появилась комплексная система лечения зависимых и созависимых, включающая в себя методы консультационной, психокоррекционной, психодиагностической работы, групповые занятия по психобразованию, а также тренинги личностного роста онлайн. - Многие семьи, когда узнают о наркомании или алкоголизме одного из членов семьи, совершают одни и те же ошибки, в первую очередь начинают слёзно умолять «отказаться от дозы», затем обвиняют зависимого человека в его болезни, при этом конфликтность достигает максимального предела, - сообщают в Департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

По словам специалистов, такое поведение недопустимо, так как причины зависимости могут быть разными. Прежде чем предпринимать какие – либо меры, нужно понять, что в одиночку справиться с этим практически невозможно. Для этого и нужно квалифицированные специалисты, которые помогут разобрать ошибки родственников в общении. И это не только работа над ошибки, специалисты расскажут как сохранить ресурсное состояние и как выстроить здоровые гармоничные отношения. Online-формат получения услуг особенно актуален стал в период распространения COVID – 19. С начала 2021 года более 110 человек обратились за помощью в онлайн-формате.