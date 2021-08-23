Коронавирус в Югре. Последние новости на 23 августа 2021 года: умерли 4 человека Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 23 августа 2021 года. За минувшие сутки в Югре возросло число заболевших коронавирусом и составило 158 человек. Больше всего случаев заболевания выявлено в Сургуте – 31 человек. За прошедший день на коронавирус обследовались 4 982 жителя Югры.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 24 случая, 18-29 лет – 14 случаев, 30-49 лет – 71 случай, 50-64 лет – 31, старше 65 лет – 18. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 125 случаев, источник инфекции устанавливается в 10 случаях, 23 случая завозных. За минувшие сутки от коронавируса скончались 4 человека и выписаны по выздоровлению 89 югорчан.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 20 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 762 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 414 человек.

В Когалыме продолжают проверять магазины и общепит на соблюдение антиковидных мер. В Югре остаётся обязательным ношение масок в общественных местах, а за их отсутствие могут наложить штраф.