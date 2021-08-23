Погода в Югре на 23 августа 2021 года: днем до +34 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 23 августа 2021 года: температура воздуха днём +29, +34 °С, ночью +15, +20 °С, на северо-западе +9, +14 °С. Переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +31, +33 °С, ночью +18, +20 °С. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Погода в Югре 23 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В полдень на Лаврентия люди выходили смотреть на воду в реках и озерах: если она тиха и спокойна - осень будет безветренной, а зима - без вьюг и метелей. «Осень и зима хорошо живут, коли вода тиха, и дождик идет», - говорили люди. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета - начале осени.