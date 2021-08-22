Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+24°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 августа 2021 19:43

В Сургуте на дороге скончался мотоциклист

Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП произошло сегодня вечером

ДТП произошло сегодня вечером

Фото: Архив "КП"

В Сургуте мотоциклист — мужчина 1995 года рождения, скончался на месте происшествия до прибытия реанимационной бригады. Смертельное ДТП произошло примерно в 18 часов на 15 километре трассы Сургут — Нижневартовск, в районе проезда Макаренко. Мотоциклист врезался в заднюю часть автомобиля, начинающего движение с обочины.

От сильного удара байк «улетел» примерно на 150 метров и упал в кювет. Мужчина умер на месте. По факту случившегося проводится административное разбирательство.