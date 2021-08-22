Число заболевших коронавирусом на Югре на 22 августа 2021 года увеличилось на 158 человек

Четверо человек скончались Фото: Мария Толстихина

По данным регионального оперативного штаба 22 августа, в ХМАО зафиксировано 158 новых случаев заболевания коронавирусом. В Сургуте — 31 новый заболевший, в Нижневартовске — 29, в Ханты-Мансийске — 15, в Нефтеюганске — 11, в Нижневартовском районе —10. Вылечились 89 человек, за весь период пандемии пошло на поправку— 65 377 югорчан.

Всего в России за прошедшие сутки зарегистрировано 20 564 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 6 747 087 человек, более 6 млн пациентов выздоровели, 176 044 человека скончались.