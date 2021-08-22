Погода в Югре на 22 августа 2021 года: местами кратковременный дождь

Днем +28,+33 °С Фото: Мария Толстихина

В ХМАО сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами по восточной половине округа кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью +14,+19 °С, местами +6,+11 °С, днем +28,+33 °С, местами до +21 °С.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые официально поднляи трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.