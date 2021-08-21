Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 августа 2021 года увеличилось на 163 человека Фото: Юлия Кучеренко

По сообщению Оперативного штаба в Югре зафиксировано и лабораторно подтверждено 163 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии зарегистрировано 69 015 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 134 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 157 случаях, по 6 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 11 669 человек, сняты с наблюдения – 269 628 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 4 888 человек, всего прошли обследование 2 061 733 жителя Югры.

Случаи заболевания коронавирусом за день выявлены: в Сургуте – 37; Нижневартовске – 25; Ханты-Мансийске – 21; Нефтеюганске – 14; Нягани – 8; Сургутском районе – 8; Лангепасе – 5; Пыть-Яхе – 5; Югорске – 5; Мегионе – 4; Радужном – 4; Урае – 4; Нижневартовском районе – 4; Ханты-Мансийском районе – 4; Березовском районе – 3; Октябрьском районе – 3; Советском районе – 3; Белоярском районе – 2; Кондинском районе – 2; Нефтеюганском районе – 2.

В тяжёлом состоянии по-прежнему остаются 140 пациентов, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 3 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 035 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 290 человек, за весь период пандемии вылечились 65 295 югорчан.

За последние сутки в России выявлена 21 000 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 647 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 726 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 282 летальных исхода, выздоровели 6 004 052 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.