Начинается заключительный этап ремонта одной из центральных улиц Нижневартовска Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

На одной из центральных улиц Нижневартовска – Ленина, подрядчик готов приступить к заключительному этапу ремонтных работ, который проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Если позволят погодные условия, то до 10 сентября мы проведем мероприятия по укладке верхнего слоя асфальтового покрытия на проезжей части, уложим тактильную плитку на пешеходных переходах, а также нанесем дорожную разметку. В этом году работы ведутся на участке, протяженность которого составляет 960 метров – от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной, - рассказал технический директор подрядной организации Артем Калиев.

Ремонтируемый участок дороги находится в одном из востребованных кварталов – здесь расположены торговые центры, офисные комплексы, а также ряд крупных городских предприятий. А жители города жаловались на отсутствие на этом участке пандусов.

При реализации нацпроекта на всех объектах в укладке верхнего слоя будет применяться щебеночно-мастичный асфальтобетон. По словам специалистов департамента ЖКХ администрации города, такой материал более долговечный, является передовым, имеет высокий срок износостойкости, что особенно актуально для высоконагруженных магистралей.