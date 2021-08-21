Коронавирус в Югре. Последние новости на 21 августа 2021 года: скончались 4 человека Фото: Администрация Нижневартовска

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 21 августа 2021 года. За минувшие сутки в Югре возросло число заболевших коронавирусом и составило 166 человек. Больше всего случаев заболевания выявлено в Сургуте – 42 человека. За прошедший день на коронавирус обследовались 4 808 жителей Югры.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 20 случаев, 18-29 лет – 17 случаев, 30-49 лет – 73 случая, 50-64 лет – 42, старше 65 лет – 14. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 140 случаев, 26 случаев завозных. За минувшие сутки от коронавируса скончались 4 человека и выписаны по выздоровлению 185 человек.

Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

За прошедший день в России зафиксировано 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах и умерли с подтверждённым диагнозом - коронавирус 785 человек. За сутки в России полностью вылечились после перенесённой коронавирусной инфекции 20 351 человек.

Осенью волонтёры-медики Югры начнут просвещать югорчан по вопросам вакцинации населения от COVID-19, а также необходимости прохождения углубленной диспансеризации.