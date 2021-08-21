Погода в Югре на 21 августа 2021 года: воздух прогреется до + 33 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 21 августа 2021 года: температура воздуха днём +28, +33 °С, по восточным районам +18, +23 °С. Температура ночью +14, +19 °С, по восточным районам +5, +10 °С. Переменная облачность, Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +30, +32 °С, ночью +16, +18 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Погода в Югре 21 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры-тиховики - осень будет солнечной, если случается буря - сентябрь ожидается ненастным. Старики загадывали детям загадки про ветер. Многие из них дошли и до наших времен: «Без рук, без ног, а дверь отворяет»; «Без рук, без ног, по полю рыщет, поет да свищет, деревья ломает, к земле траву приклоняет»; «Расходится детина - удержу нет; уляжется - не видать, не слыхать».