В Югре около 10 тысяч семей переехали из балков в комфортное жилье Фото: Официальная страница ХМАО — Югры в соцсети

В Югре около 10 тысяч семей переехали из балков в комфортное жильё. Помогло переселению югорчан окружная программа по переселению граждан из приспособленных строений. Их сооружали в советское время как временное жилье, однако многие семьи прожили в них не один десяток лет.

Как сообщают в администрации региона, в 2010 году губернатор Югры вышла с инициативой по «легализации» такого жилого фонда к президенту и председателю правительства РФ. И с 2012 года в регионе началась работа по сносу балков и переселению граждан.

Всего в Югре насчитывалось 9 998 таких строений, а на сегодняшний день осталось расселить всего 197 балков, большинство из них находится в Пыть-Яхе и Нефтеюганске.