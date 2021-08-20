Вахтовик из Нижневартовска оплатил интим-услуги, но девушка его "кинула" Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть обратился 20-летний приезжий молодой человек с жалобой на мошенничество. Он работает в Нижневартовске вахтовым методом впервые и один из вечеров он решил провести в обществе дамы легкого поведения, но ни денег, ни услуг он так и не получил.

Вахтовик рассказал полицейским, что, пытаясь воспользоваться интим-услугами на одном из сайтов, рекламирующих подобные развлечения, он выбрал подходящую девушку. Позвонив ей он обговорил детали встречи, договорился о стоимости и даже получил небольшую скидку.

Затем он перевёл аванс в размере 7 тысяч 200 рублей и стал ждать девушку. Спустя время она ему перезвонила и сообщила, что оплата не прошла и теперь для её приезда нужно оплатить полную стоимость, а также страховку. Мужчина, поверив сразу же, перевёл через онлайн приложение ещё 21 тысячу 600 рублей. После чего его собеседница перестала отвечать на звонки.

Осознав, что стал жертвой мошенников, молодой человек побежал в полицию.