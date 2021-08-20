Волонтеры-медики просветят югорчан о необходимости вакцинации от COVID-19 Фото: «Волонтеры-медики» ХМАО - Югры

Осенью волонтёры-медики Югры начнут просвещать югорчан по вопросам вакцинации населения от COVID-19, а также необходимости прохождения углубленной диспансеризации. Об этом сообщили во время встречи начальника управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Югры Александра Мошкина с региональным координатором Ханты-Мансийского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Евгенией Черенковой и исполняющим обязанности главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Иваном Брагиным.

Представитель добровольцев поделилась о том, какую помощь волонтёры-медики оказывают в борьбе с коронавирусом и о проводимых профилактических акциях.

- Мы имеем сработавшийся костяк активных членов движения. Он насчитывает более 400 человек. Во время пандемии добровольцы были активно задействованы на горячих линиях и доставке лекарств. Многие наши акции и мероприятия перешли в онлайн формат, не потеряв эффективности и актуальности. Сегодня одной из задач является информирование населения о необходимости вакцинации, – рассказала Евгения Черенкова.

По словам регионального координатора, в сентябре волонтёры начнут обучать воспитанников образовательных учреждений умению распознавать инсульт и инфаркт у пожилых родственников и алгоритму действий. Ещё они рассматривают вопрос о сотрудничестве с поисковыми организациями в обучении волонтёров-медиков навыкам оказания первой помощи.