В Ханты-Мансийске подросток жестоко избил сверстника Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске следственный отдел завершил расследование уголовного дела против 16-летнего жителя Ханты-Мансийска, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщают следственные органы, 7 июля 2021 года около 21 часа обвиняемый, находясь в районе улицы Крупской города Ханты-Мансийск, поссорился с 16-летним местным жителем. Конфликт межу ними возник из-за желания потерпевшего заступиться за товарища. Подозреваемый ударил оппонента 4 раза кулаком по лицу, после чего перебросил его через себя. В результате броска потерпевший ударился об асфальт и получив травму головы.

Обвиняемый признал вину и полностью раскаялся. Следователи собрали доказательства его вины и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, как пьяный житель Мегиона не хотел уходить от бывшей сожительницы и ударил полицейского.