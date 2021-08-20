Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 августа 2021 года увеличилось на 166 человек Фото: Татьяна Коркина

По сообщению Оперативного штаба в Югре зафиксировано и лабораторно подтверждено 166 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии зарегистрировано 68 852 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 37 диагностирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 154 случаях. Под наблюдением, том числе в самоизоляции, находятся 11 677 жителей Югры, сняты с наблюдения – 268 553 человека. За сутки на COVID-19 обследовано 4 808 человек, всего прошли обследование 2 053 109 жителя региона.

Случаи заболевания коронавирусом за день выявлены: в Сургуте – 42; Нижневартовске – 26; Ханты-Мансийске – 18; Нефтеюганске – 11; Нягани – 11; Урае – 8; Сургутском районе – 7; Кондинском районе – 7; Нефтеюганском районе – 5; Советском районе – 4; Мегионе – 3; Югорске – 3; Лангепасе – 3; Радужном – 3; Пыть-Яхе – 3; Когалыме – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Октябрьском районе – 1; Нижневартовском районе – 1; Белоярском районе – 1.

В тяжёлом состоянии по-прежнему остаются 128 пациентов, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 032 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 185 человек, за весь период пандемии вылечились 65 005 югорчан.

За сутки в России выявлено 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью вылечились после COVID-19 20 351 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 705 523 случая коронавируса, а также зарегистрировано 174 485 летальных исходов, выздоровели 5 983 405 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.