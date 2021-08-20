В Нижневартовске женщину не успели доставить в роддом: скорая приняла роды на дому Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нижневартовске ночью на поступил вызов в скорую помощь. Прибывшая на вызов бригада обнаружила, что у женщины стремительно начались роды и времени на то, чтобы доставить её рожать в больницу, уже не оставалось. Малышка появилась на свет у себя дома, благодаря слаженным и профессиональным действиям фельдшеров.

Роды принимали Ирина Захарова и Валентина Артеменко. После всех необходимых процедур маму и новорождённую доставили в роддом города, передали специалистам для осмотра и дальнейшего наблюдения. Врачи скорой позднее связывались с молодой мамочкой по телефону, узнали, что они уже выписались из роддома.

По словам женщине, они с дочкой чувствуют себя хорошо, а ещё она поблагодарила медиков, которые приехали к ней на вызов и помогли девочке появится на свет.

Напомним, ранее мы писали о том, как нижневартовские врачи провели сложную операцию ребёнку, у которого образовалась опухоль размером в 20 сантиметров.