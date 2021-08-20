Коронавирус в Югре. Последние новости на 20 августа 2021 года: скончались 2 человека Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 20 августа 2021 года. Пандемия продолжается и за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 165 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. Больше всего случаев за день выявлено в Сургуте – 38 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 19 случаев, 18-29 лет – 23 случая, 30-49 лет – 69 случаев, 50-64 лет – 37, старше 65 лет – 17. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 144 случая, 21 случай завозной.

За сутки на COVID-19 обследованы 5 234 человека. Также за минувшие сутки от коронавируса в Югре скончались 2 человека и выздоровели 246 человек.

За прошедшие сутки в России выявлено 21 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 791 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 017 человек.

Полмиллиона югорчан привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Если быть точнее – 511 тысяч 514 человек, ещё 444 тысячи 227 жителей округа полностью завершили вакцинацию.

Для удобства жителей Нижневартовска изменился режим работы прививочного кабинета в поликлинике №1 по улице Нефтяников, 9. Теперь прививку против COVID-19 можно поставить с 8 до 22 часов.