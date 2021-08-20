В Нефтеюганске мужчина украл бутылку коньяка, но выпить так и не успел Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 63 преступления, по горячим следам раскрыто 44. Одно из них произошло в Нефтеюганске. Там, 63-летний мужчина, в магазине по улице Мира, украл бутылку коньяка «Арарат», стоимостью 2 тысячи рублей. Нарушитель находится под подпиской о невыезде, а коньяк ему пришлось отдать полицейским.

В Советском районе сотрудником ДПС задержан 43-летний угонщик автомобиля «ГАЗ 32212». Полиция проводит проверку. А в Ханты-Мансийске, сотрудник ППС задержал женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Она сбросила свёрток, в котором находилось 0,51 грамма наркотического вещества. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

В Югре раскрыто 10 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудники уголовного розыска Нефтеюганского района выяснили, что 25-летняя девушка, которая в доме по улице Юбилейная в посёлке Салым, стащила чужой сотовый те6лефон. Злоумышленницу задержали и она будет дожидаться наказания под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.