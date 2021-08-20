В Сургуте полиция следит за нарушителями через дроны Фото: Татьяна Коркина

Для безопасности и профилактики преступлений и правонарушений в Сургуте, администрацией города приобретен квадрокоптер. Сургут является крупным региональным городом, в котором необходим контроль за оперативной обстановкой, с использованием современных технологий.

Поэтому ОГИБДД УМВД России вместе с городской администрацией провели первое рейдовое мероприятие с использованием беспилотника для контроля нарушений ПДД.

Во время рейда 6 административных протоколов о нарушениях правил расположения автомобиля на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

- Там, где используется квадрокоптер, находится наряд ДПС, которому передаются данные о зафиксированных дроном правонарушениях, а именно, видеозапись в онлайн-режиме появляется на экране. Затем наряд ДПС принимает меры по задержанию транспортного средства и привлечению водителя к административной ответственности, - рассказал врио заместителя командира ОБ ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту старший лейтенант полиции Евгений Васильев.

Чаще всего с помощью беспилотника фиксируют: выезд на полосу встречного движения, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, не предоставление преимущества пешеходам, а также нарушения правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами.

Теперь ГИБДД будет чаще использовать квадрокоптер не только для выявления нарушений ПДД, но и применять его при проведении массовых мероприятий, раскрытии преступлений, совершенных на улицах города.