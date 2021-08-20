Сургутский район проведет масштабный Фестиваль национальных видов спорта Фото: Администрация Сургутского района

С 25 сентября по 4 ноября 2021 года в Сургутском районе состоится масштабный, яркий и насыщенный событиями Фестиваль национальных видов спорта и состязаний. В этом году он пройдёт в три этапа.

Первый этап начнётся 25 сентября. Рядом с СК «Лидер» г.п. Барсово пройдут соревнования сборных команд в составе 8 человек (3 женщины и 5 мужчин). Возраст участников от 18 лет до 65 лет. Команды померяются силой и ловкостью в 9 спортивных дисциплинах: дартс, корнхол, толкании ядра, кибертанцы, кросслифтинг и других.

А второй этап будет проходить 16 октября на территории лыжной базы в г.п. Лянтор и включает в себя Национальный полумарафон. В программе полумарафона – забег на 21 км, причем участники должны быть готовы пробежать эту дистанцию индивидуально или командой в форме эстафеты.

Завершающий этап стартует 4 ноября и в него входит презентация фрагментов традиционных комплексов формальных упражнений восточных единоборств «Национальный колорит сольных композиций» в ЦСП «Атлант» с.п. Солнечный.