Погода в Югре на 20 августа 2021 года: гроза и порывистый ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 20 августа 2021 года: температура воздуха днём +24, +29 °С, по восточным районам +15, +20 °С. Температура ночью +6, +11 °С, по южным районам до +16 °С. Переменная облачность. По северным и восточным районам кратковременный дождь, днём гроза. Ветер южных направлений 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +25, +27 °С, ночью +9, +11 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с.

Погода в Югре 20 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день верили: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень. Хозяйки в этот день обычно подавали на стол пироги с малиной. А мужчины приговаривали, шутя: «Марины - не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут». Урожай сладкой ягоды начинал сходить на нет. «Спустя лето по малину в лес не ходят», - в северных регионах эта поговорка была уже актуальна, так как чувствовалась приближающаяся осень.