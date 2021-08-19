В Сургуте завершается благоустройство «Свадебного маршрута» Фото: Администрация Сургута

В парке «Кедровый лог» в Сургуте завершается благоустройство «Свадебного маршрута». До конца сентября строители завершат создание площадки для отдыха и озеленение территории.

– Все объекты благоустройства необходимо держать под контролем, особое внимание следует уделять территориям, на обустройство которых выделены федеральные деньги. Реализация сетевых графиков работ и кассовое исполнение бюджета проекта требуют регулярных проверок. В связи с этим результаты благоустройства вместе с членами городского штаба предлагаю оценить в ближайшей перспективе в самом парке, – рассказал Глава Сургута Андрей Филатов.

Как отмечают в администрации города, благоустройство «Кедрового лога» идёт в соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды». В парке уже появилась автостоянка, установлены системы электроснабжения и видеонаблюдения, обустроены тротуары и ограждения. В дальнейшем там появится буферная зона и велодорожки.