Полмиллиона югорчан привились первым компонентом вакцины от коронавируса Фото: Татьяна Коркина

Полмиллиона югорчан привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Если быть точнее – 511 тысяч 514 человек, ещё 444 тысячи 227 жителей округа полностью завершили вакцинацию. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба.

Лидерами по вакцинации Октябрьский, Ханты-Мансийский, Белоярский и Кондинский районы. Но несмотря на положительную динамику вакцинации, в Роспотребнадзоре отмечают, что наибольший уровень заболеваемости на минувшей неделе произошел в трёх муниципалитетах, в том числе и в Октябрьском районе. А в 14 муниципалитетах выявлено превышение заболеваемости, наибольший уровень – в Ханты-Мансийске, Нягани, Урае, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах.

- Считаем, что тот темп вакцинации, который сегодня отмечается, порядка 2–2,5 тысяч в сутки, я думаю, возможно увеличить с учетом возвращения югорчан из отпусков, и эту иммунную прослойку увеличить. По данным министерства здравоохранения, иммунная прослойка – это число вакцинированных и переболевших – порядка 57% жителей автономного округа на сегодняшний день, – отметил Алексей Добровольский, директор департамента здравоохранения Югры.