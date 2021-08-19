В Нефтеюганске полицейские нашли наркотики у одного из пассажиров авто Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

В Нефтеюганске полицейские остановили для проверки автомобиль и выяснилось, что у одного из пассажиров есть при себе подозрительный пакетик. 30-летний парень перевозил полимерный пакет с веществом внутри, внешне схожим с наркотическим.

Результаты проведенного исследования подтвердили, что изъятое вещество массой 1,10 граммов является синтетическим наркотиком. В своих показаниях мужчина пояснил, что купил вещество в Интернете для личного употребления.

В отношении нефтеюганца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение, перевозка и изготовление наркотических средств». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее мы сообщали, что у жителя Радужного найдены наркотики в пачке из-под печенья.