В Нижневартовске продлили режим работы прививочного кабинета Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

Для удобства жителей Нижневартовска с сегодняшнего дня изменился режим работы прививочного кабинета в поликлинике №1 по улице Нефтяников, 9. Теперь прививку против COVID-19 можно поставить с 8 до 22 часов.

Как сообщили в БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская поликлиника», такой график действует по будням. В субботу и воскресенье специалисты принимают жителей по-прежнему с 8 до 13 часов.

В Нижневартовске привиться от коронавируса можно не только во взрослых поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации, которые находятся: на базе МФЦ (улица Мира, 25/12) работает по будням с 16 до 19 часов, в субботу с 11 до 14 часов; в строительном гипермаркете «ДЕКОРАДО» (улица Северная, 39, ст. 2) работает ежедневно с 16 до 19 часов.

Записаться в стационарный пункт вакцинации можно через портал «Госуслуги» или по телефону горячей линии 29-14-12, а ещё через регистратуру поликлиник. В мобильных пунктах вакцинация проводится в порядке живой очереди.